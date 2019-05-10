Военные рассказали о ситуации на передовой

Боевики семь раз обстреляли украинские позиции. Фото: РБК

На Донбассе от начала суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

По позициям украинских подразделений вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил: дважды из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Новомихайловка, с автоматических станковых гранатометов - около города Авдеевка.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза: дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новозвановка; из минометов калибра 120 мм - у города Попасная; с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новгородское ", - говорится в сообщении.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

В немецком парламенте обсудили дополнения к Минским договоренностям по Донбассу, среди которых временная замена "правительств" так называемых ДНР и ЛНР международной администрацией. С соответствующим предложением выступила член внешнеполитического комитета Бундестага от фракции ВДП Рената Альт.