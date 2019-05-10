Военные рассказали о ситуации на передовой

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
1 Просмотров: 1503
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 4349
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 999
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2610
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3312
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5661
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1917
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2088
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
1 Просмотров: 3321
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5510
Фото
Все фото
7
14
11
5
7
Днем и ночью: у украинских летчиков проходят учения
Днем и ночью: у украинских летчиков проходят учения
Украинские вертолетчики высадились на британское судно
Украинские вертолетчики высадились на британское судно
Естественная декоммунизация в ДНР: разваливается уникальное панно
Естественная декоммунизация в ДНР: разваливается уникальное панно
Во Львове простились с 24-летним старшим сержантом Иваном Сакалэм
Во Львове простились с 24-летним старшим сержантом Иваном Сакалэм
Оккупанты обстреляли Троицкое
Оккупанты обстреляли Троицкое
Видео
Все видео
Рассказали о морпехе-ультрасе, который погиб на Донбассе
Рассказали о морпехе-ультрасе, который погиб на Донбассе
Расплата с неба: бойцы сожгли 2 БМП боевиков
Расплата с неба: бойцы сожгли 2 БМП боевиков
В оккупированной Горловке заминировали кладбище
В оккупированной Горловке заминировали кладбище
С доставкой на передовую: военные по-новому будут заказывать снаряжения
С доставкой на передовую: военные по-новому будут заказывать снаряжения
Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил
Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3051
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1296
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1395
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3240
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3348
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 693
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
пятница, 10 мая 2019 19:01

Военные рассказали о ситуации на передовой

  Комментировать
Военные рассказали о ситуации на передовой
Боевики семь раз обстреляли украинские позиции. Фото: РБК

На Донбассе от начала суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

По позициям украинских подразделений вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил: дважды из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Новомихайловка, с автоматических станковых гранатометов - около города Авдеевка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Днем и ночью: у украинских летчиков проходят учения

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза: дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новозвановка; из минометов калибра 120 мм - у города Попасная; с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новгородское ", - говорится в сообщении.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

В немецком парламенте обсудили дополнения к Минским договоренностям по Донбассу, среди которых временная замена "правительств" так называемых ДНР и ЛНР международной администрацией. С соответствующим предложением выступила член внешнеполитического комитета Бундестага от фракции ВДП Рената Альт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Военные рассказали о ситуации на передовой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

Изменили условия обучения в старших классах

5 лет назад арестовали Олега Сенцова

Европейская страна несколько раз в год страдает от землетрясений

Самое читаемое
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
26
 4 Просмотров: 282123
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
45
 Просмотров: 221540
Фотограф показал, как вымирают украинские села
Фотограф показал, как вымирают украинские села
11
 1 Просмотров: 32836
&quot;Мисс Вселенная&quot; показала располневшую фигуру
"Мисс Вселенная" показала располневшую фигуру
15
 Просмотров: 17820
Показали кадры предпоследней серии &quot;Игры престолов&quot;
Показали кадры предпоследней серии "Игры престолов"
10
 Просмотров: 15570
Донбасс
Днем и ночью: у украинских летчиков проходят учения
Днем и ночью: у украинских летчиков проходят учения
7
 Просмотров: 1773
В оккупированном Луганске боевики избили инструктора, который приехал их обучать
В оккупированном Луганске боевики избили инструктора, который приехал их обучать 3 Просмотров: 405
Рассказали о морпехе-ультрасе, который погиб на Донбассе
Рассказали о морпехе-ультрасе, который погиб на Донбассе
 Просмотров: 648
"Ни славы, ни денег" - псковский десантник рассказал о бое с украинцами за Новосветловку
"Ни славы, ни денег" - псковский десантник рассказал о бое с украинцами за Новосветловку Просмотров: 1341
Украинские вертолетчики высадились на британское судно
Украинские вертолетчики высадились на британское судно
14
 Просмотров: 1017
Больше всего комментируют
7
Организатора пророссийской акции в Киеве задержали полицейские
6
"Измерение этой победы - миллионы жизней" - Порошенко обратился к украинцам
5
"Нет никакой российской агрессии, идет гражданская война": активист показал "бессмертный полк" в Киеве
4
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
4
Лидер правой венгерской партии "Йоббик" пообещал поддержать автономию Закарпатья
Голосов: 35308
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua