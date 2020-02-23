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воскресенье, 23 февраля 2020 19:07

Военные рассказали о ситуации на Донбассе

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Военные рассказали о ситуации на Донбассе
Боевики 13 раз нарушили режим перемирия. Фото: ТСН

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские позиции обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи Талаковки - с беспилотного летательного аппарата враг сбросил по нашим позициям гранатометный выстрел.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил двенадцать обстрелов по нашим позициям, а именно: рядом с Майским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - с миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку Орехово - с 120-мм миномета - 29 мин; два раза в районе Новоалександровки - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 10 снарядов и 8 мин со 120-мм миномета; рядом с населенным пунктом Хутор Вольный - с миномета калибра 82 мм - 6 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Золотого-4 - с 82-мм минометов противник выпустил 15 мин; неподалеку Попасной - из минометов калибра 82 мм - 14 мин; в районе Новозвановки - с 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета; два раза рядом с Луганским - с миномета калибра 120 мм - 2 мины и 9 мин с 82-мм минометов, а также противник вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем ", - говорится в сообщении.

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Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

В Полтаве в пятницу, 21 февраля, попрощались с погибшим на Донбассе 22-летним военнослужащим Максимом Хитайловым.

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