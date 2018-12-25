Военные рассказали о ситуации на Донбассе

Боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Фото: ТСН

На Донбассе в течение дня российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня.

При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новотошковское на Луганском направлении, а также вблизи города Авдеевка на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

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В течение текущих суток один украинский военнослужащий получил ранения.

С 2019 году в руководящих документах Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины начинается внедрение принципов и стандартов НАТО. С 2019 года начнется практическое внедрение натовских технических стандартов к производству вооружения и военной техники в Украине.