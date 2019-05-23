Военные объяснили приказ об отношении к ДНР и ЛНР

Создан документ о проверке патриотизма военных. Фото: censor.net.ua

Сегодня оперативно командования "Север" рассказали истинное предназначение приказа о необходимость собрать данные насчет отношения солдат к "ЛНР" и "ДНР". Документ принят 18 мая.

Они виложили пост на Facebook, в котором рассказали, что вся собранная информация будет использована в целях защиты гражданской граждан.

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"В оперативном командовании" Север" по данному поводу назначена служебная проверка.

Напомним, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины не ведут переговоров с незаконными вооруженными формированиями и не принимают участия в политических акциях ", написано у посте.

"Не вляпайтесь в грязные игры Коломойского. У вас своя задача - защищать страну от внешнего врага ". "Мутно это все". "Берут на "авось пройдет?", так люди прокомментаровали пост.

Военных спрашивают об их отношении к возможным переговоров с боевиками ДНР и ЛНР. Соответствующая информация является в документе, который 23 мая получили в разных военных частях. Об этом сообщили на странице фонда "Вернись живым". Сейчас информация о получении таких сообщений не является официально подтвержденной.