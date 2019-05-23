Военные объяснили опрос об отношении к ДНР и ЛНР

Сегодня оперативное командование "Север" объяснило истинное предназначение приказа о необходимости собрать данные насчет отношения солдат к ЛНР и ДНР. Документ подписан 18 мая.
Они выложили пост в Facebook, в котором рассказали, что вся собранная информация будет использована в целях защиты мирных граждан.
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"В оперативном командовании" Север" по данному поводу назначена служебная проверка.
Напомним, что военнослужащие Вооруженных сил Украины не ведут переговоров с незаконными вооруженными формированиями и не принимают участия в политических акциях", - написано в посте.
"Не вляпайтесь в грязные игры Коломойского. У вас своя задача - защищать страну от внешнего врага". "Мутно это все". "Берут на "авось пройдет?" - такие комментарии под постом.
Военных спрашивают об их отношении к возможным переговорам с боевиками ДНР и ЛНР. Соответствующая информация содержится в документе, который 23 мая получили в разных военных частях. Об этом сообщили на странице фонда "Вернись живым". Сейчас информация о получении таких сообщений не является официально подтвержденной.
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