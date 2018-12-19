Военные испытывают новую автоматизированную систему управления войск

Харьковские военные начали испытания новой АСУ для войск / фото: Минобороны

В Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба приступили к отработке задач по принятию на вооружение новой автоматизированной системы управления для нужд Вооруженных Сил Украины.

"Государственные испытания образца вооружения и военной техники является итоговым этапом разработки автоматизированных систем управления специального назначения в соответствии с Государственной программой развития Вооруженных Сил Украины, согласно которой Харьковский национальный университет Воздушных Сил осуществляет военное и военно-научное сопровождение соответствующей опытно-конструкторской работы", - говорится в сообщении Минобороны.

В течение нескольких недель профессор Максим Павленко и доцент Александр Чечуй вместе с лучшими учеными университета проведут ряд тестов и полевых испытаний. Однако уже сейчас многие специалисты оценивают новую систему как надежную и инновационную, легкую в управлении, современную и скорую.

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Система вооружения была изготовлена ​​украинскими предприятиями в кратчайшие сроки по самым высоким мировым стандартам.

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