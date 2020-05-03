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воскресенье, 03 мая 2020 14:03

Военнослужащий женился в больнице через несколько недель после тяжелого ранения

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2 мая на территории Национального военно-медицинского клинического центра состоялась выездная церемония бракосочетания для раненого военного Вооруженных Сил Украины Игоря и его невесты Анны.

Автор: скрин с видео
  Расписались прямо в военном госпитале
Расписались прямо в военном госпитале

10 апреля этого года под Авдеевка будущий жених получил крайне тяжелое ранения с повреждением печени, почки и кишечника. Его невозможно было транспортировать на большое расстояние и требовалось срочная операция.

"Я был в командировке неподалеку. Оперировали мы его больше 5 часов. У него удалена почка, удалена часть кишечника, поражена печень", - рассказывает Военному телевидению командующий медицинских сил ВС Игорь Хоменко.

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Познакомились несколько лет назад неподалеку Водяного Донецкой области. Там жила невеста. Забрал ее с сыном к себе в Николаевскую область. 2 года назад у них родилась общая дочь.

О переносе свадьбы заговорила молодая невеста украинского певца Виктора Павлика. Екатерина Репьяхова должна была выйти замуж за артиста 10 июня 2020 в Днепре, ее родном городе. Но из-за пандемии коронавируса торжественность молодожены могут перенести.

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