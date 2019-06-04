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вторник, 04 июня 2019 12:51

Водителей за хамство льготникам будут наказывать большими штрафами

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Водителей за хамство льготникам будут наказывать большими штрафами
За безосновательный отказ в проезде льготника перевозчик будет платить 2550 грн. Фото: из открытых источников

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект закона об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан.

Об этом написала министр по делам ветеранов Ирина Фриз в Facebook.

"Согласно данному законопроекту, за безосновательный отказ в проезде льготника перевозчик будет платить штраф в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан - 2550 грн", - рассказала чиновница.

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На сегодня такой штраф только 136 грн.

"Это крайне важный для всех ветеранов законопроект. Ведь многие из них сталкиваются с хамством и нарушением закона со стороны водителей, которые порочат честь и достоинство лиц, которые заслуженно получили от государства льготы. Спасибо от всего ветеранского сообщества председателю парламента Андрею Парубию, который все-таки настоял на принятии этого важного законопроекта, и всем депутатам, которые поддержали эту инициативу", - добавила министр.

Депутаты ВР приняли закон, отменяющий звание прапорщика и старшего прапорщика, соответственно вводящий рекрута и штаб-сержанта. Закон подразумевает изменение отношений между подчиненными и ведения книги памяти.

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