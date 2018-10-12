Во двор школы упала часть ракеты: 700 детей эвакуировали

Во двор школы упала часть ракеты. Фото: acebook.com/Денис Шахбазьян

Часть ракеты упала во двор школы №27 в Лисичанске Луганской области. Обучение приостановили, 700 детей эвакуировали.

"Действительно произошел хлопок над микрорайоном РТИ ракеты, предварительно, типа "Оса", "болванка" балансира (гироскоп) упала во двор школы №27, а носовая часть с блоком управления - в парке РТИ у бывшего памятника", - рассказал советник главы Луганской областной администрации Виталий Шведов в Facebook.

Кроме того, Шведов сообщил, что службы отреагировали оперативно, территорию оцепили, работают взрывотехники. Угрозы нет.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что почти 700 учеников школы эвакуировали в результате падения обломков боеприпасов на территорию учебного заведения. Предварительно установлено, что в воздухе ракета разорвалась от зенитно-ракетного комплекса "Оса".

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Денисова призвала полицию, Службу безопасности Украины и другие ведомства безотлагательно установить причины инцидента.

В одной из школ Запорожья после инцидента с распылением газового баллончика в больницу госпитализировали 28 школьников. У всех детей подозрение на ингаляционное отравление.