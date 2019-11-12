Внезапно умерла известная волонтерка

В Днепре умерла волонтер Наталья Иванова. Фото: Facebook

В Днепре во вторник, 12 ноября, скончалась известная волонтер Наталья Иванова.

Причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом сообщили на странице Натальи в Facebook.

"Сегодня в больнице Днепра от сердечного приступа умерла самоотверженная патриотка Украины, известный волонтер Наталья Иванова", - говорится в сообщении.

Женщина болела, о плохом самочувствии она сообщала еще 6 ноября.

"Заболела. Писать трудно", - призналась она тогда.

Иванова помогала украинским добровольцам, которые защищают Украину на Донбассе.

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Прощание с волонтеркой состоится в среду, 13 ноября, в 14:00 на территории второй больнице Днепра.

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