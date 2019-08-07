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Влупить всем, что есть на вооружении ВСУ: Притула прокомментировал гибель 4 морпехов

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Влупить всем, что есть на вооружении ВСУ: Притула прокомментировал гибель 4 морпехов
Телеведущий Сергей Притула выразил соболезнования семьям погибших морпехов. Фото - facebook.com/serhiyprytula

Телеведущий Сергей Притула выразил соболезнования семьям морпехов, которые погибли 6 августа во время "хлебного перемирия".

Считает, россиянам это не должно остаться без внимания. Об этом написал в Facebook.

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"Секретарь СНБО сказал, что это грубое нарушение перемирия "не останется без внимания". А можно попросить, чтобы по тому месту, откуда велся обстрел по нашим позициям, наша же славная арта влупили всем, что есть на вооружении в ВСУ?!! Чтобы там воронка была глубиной в три метра! Чтобы это россиянам и их коллаборационистами не осталось без внимания! А потом дружно послушаем о том, как обеспокоена ОБСЕ! " - говорится в сообщении.

Обстрел, в результате которого погибли 4 бойцов, произошел в районе населенного пункта Павлополь. Получили ранения несовместимые с жизнью 4 военнослужащих одного из подразделений 36 бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

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Дата
07
августа

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