Власть демонстрирует беспомощность - Тука

Кравчук предлагает переименовать российскую агрессию. Фото: Униан

Россия не перестанет обстреливать украинские позиции, как бы Украина российское военное вторжение не назвала.

"С моей точки зрения нынешняя власть демонстрирует растерянность и беспомощность в вопросе урегулирования российской агрессии. Они не имеют никакого плана и просто реагируют на действия Путина", - рассказывает Gazeta.ua Георгий Тука экс-заместитель министра временно-оккупированных территорий.

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук планом "Б" назвал признание российской агрессии войной. Заявил, что Украина должна признать себя государством, что воюет.

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"Вызывают удивление тезисы, что Кравчук озвучивает после того, как стал главой ТКГ. У нас 6 лет идет война, а он этого не знал. Никаких объективных ожиданий, что Путин просто так уйдет из Донбасса нету. Почему Кравчук так резко изменил свою позицию тоже не известно", - говорит Георгий Тука.

Если Россия начнет эскалацию конфликта, Владимир Зеленский может ввести в Украине военное положение.

"Но РФ не станет такого делать, потому что Путину проще время от времени обстреливать наши территории, чтобы Зеленский не смог надеть на себя медальку миротворца", - говорит он.

Украина имеет много врагов, которые живут на ее территории, но не служат интересам ее граждан. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, отвечая на вопрос, признает ли он существование пятой колонны в Украине и как это влияет на объединение общества в эфире "Право на власть".