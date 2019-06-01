Ветераны записали мотивирующий ролик

Ветераны российско-украинской войны записали социальный ролик цикла "Ты сможешь!".
Видео создали по инициативе Министерства по делам ветеранов и при поддержке Фонда Александра Третьякова, пишет 24 канал.
Героем первого ролика стал ветеран войны в Донбассе, бывший десантник 79-й аэромобильной бригады Владимир Мазниченко.
На видео защитник рассказывает о том, как был лучшим игроком в своей футбольной команде и мечтал о большом спорте пока российская армя не ворвалась на Донбасс.
Владимир попал во 2-ю волну мобилизации в 2014 году, в Старогнатовке Донецкой области получил тяжелые ранения и потерял правую руку и левую ногу. Неделю боец провел в коме, а когда начал поправляться - прямо в госпитале женился на своей невесте.
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Травмы не остановили парня, он продолжает вести активный образ жизни и присоединился к командам к различных социальных проектов.
"Я не мог остаться в стороне и сделал то, чем до сих пор горжусь. Я отдал свою мечту ради мечты о свободной стране. Я мечтал, а ты сможешь", - говорит он на видео.
Депутат Наталья Веселова просит у президента Украины предоставить гражданство военным-иностранцам, воюющих на Донбассе.
Она направила ходатайство о предоставлении украинского паспорта для 2-х бойцов.
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