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Ветераны записали мотивирующий ролик

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Ветераны записали мотивирующий ролик
Ветераны записали социальный ролик ко дню защиты дитей.Скриншот

Ветераны российско-украинской войны записали социальный ролик цикла "Ты сможешь!".

Видео создали по инициативе Министерства по делам ветеранов и при поддержке Фонда Александра Третьякова, пишет 24 канал.

Героем первого ролика стал ветеран войны в Донбассе, бывший десантник 79-й аэромобильной бригады Владимир Мазниченко.

На видео защитник рассказывает о том, как был лучшим игроком в своей футбольной команде и мечтал о большом спорте пока российская армя не ворвалась на Донбасс.

Владимир попал во 2-ю волну мобилизации в 2014 году, в Старогнатовке Донецкой области получил тяжелые ранения и потерял правую руку и левую ногу. Неделю боец ​​провел в коме, а когда начал поправляться - прямо в госпитале женился на своей невесте.

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Травмы не остановили парня, он продолжает вести активный образ жизни и присоединился к командам к различных социальных проектов.

"Я не мог остаться в стороне и сделал то, чем до сих пор горжусь. Я отдал свою мечту ради мечты о свободной стране. Я мечтал, а ты сможешь", - говорит он на видео.

Депутат Наталья Веселова просит у президента Украины предоставить гражданство военным-иностранцам, воюющих на Донбассе.

Она направила ходатайство о предоставлении украинского паспорта для 2-х бойцов.

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