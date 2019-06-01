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У Зеленского требуют предоставить гражданство защитникам Украины

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У Зеленского требуют предоставить гражданство защитникам Украины
Об украинском гражданстве уже давно просят 2-е защитников Украины. Фото: ВЛАСНО.info

Депутат Наталья Веселова просит у президента Украины предоставить гражданство военным-иностранцам, воюющих на Донбассе.

Она направила ходатайство о предоставлении украинского паспорта для 2-х бойцов, написала она в Facebook.

Белорус Дмитрий Палойко, ранее был добровольцем батальона "Донбасс", а ныне служит в 24 бригаде ВСУ и уже давно просил об этом.

Также молдаванин Станислав Гибадулин, который 5 лет воюет в составе батальона "Киевская Русь", а недавно подорвался на мине и потерял ногу, 5 лет просил о предоставлении гражданства Украины.

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"Президент Владимир Зеленский пообещал предоставить гражданство всем украинцам, которые вернутся в нашу страну и принесут нам свой бесценный опыт из-за рубежа. Но не менее важны для Украины люди, которым нужно предоставить гражданство в первую очередь: это иностранцы по паспорту, но настоящие украинцы в душе и сердце. Это белорусы, молдаване, грузины, русские, которые пятый год подряд отдают свою жизнь и здоровье в борьбе на независимость Украины ", - написала депутат.

Стас Гибадулин имеет позывной Хитмэн, он гражданин Молдовы и защищает не Украину, а мир от России.

Год назад он получил серьезные ранения и потерял лучшего друга, своего друга Илью Сербина.

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