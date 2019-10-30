Ветераны будут мониторить ситуацию в зоне разведения

Для мониторинга создали мобильные группы. Фото: УНИАН

Ветераны организовались в мобильные группы для наблюдения за участками разведения.

Планируют объективно сообщать о процессе и фиксировать нарушения, сообщает телеграмм канал "Останній блок-пост. #НІ_Капітуляції"

"Начинаем создание мобильных групп по мониторингу ситуации по всей линии разведения войск", - говорится в посте.

Инициатива получила название "Рейд за мир".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В штабе ООС объяснили зачем в Золотом "желтый" режим контроля

"Такая инициатива необходима, так как официальной информации об обстреле от штаба ООС и ОБСЕ доверять нельзя. Они подают каждый раз разные, часто противоречивые данные", - говорится в сообщении.

Мобильные группы посетят 35 населенных пунктов, где планируется разведение, для того, чтобы объективно информировать о том, как этот процесс происходит на самом деле, и фиксировать нарушения.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе после начала разведения войск в Золотом ввели режим "Желтый". "Уважаемые граждане, 28 октября 2019 года, в районе проведения операции Объединенных сил, приказом Командующего объединенных сил введен режим "Желтый". Пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом осуществляется досмотр личных вещей, которые они имеют с собой, и транспортных средств", - сообщили в пресс-служб командования ООС.