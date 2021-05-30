Ветеран АТО покончил с жизнью

Участник АТО покончил с собой в Волынской области. Фото: glavcom.ua

В Волынской области ушел из жизни участник боевых действий на востоке Украины.

Тело мужчины обнаружили в субботу, 29 мая. Об этом сообщает местное издание Район.Рожище.

"В селе Витониж Доросинивской общины участник АТО Алексей Малоголовец покончил с собой", - говорится в сообщении.

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Алексей Малоголовец 1975 года проходил службу в АТО в 2014 году вблизи Лисичанска.

На Донбассе от пули снайпера погиб военный родом из Хмельницкой Максим Полевой. Военный погиб вблизи поселка Новотошковское на Луганщине.