Ветеран АТО покончил с жизнью

В Волынской области ушел из жизни участник боевых действий на востоке Украины.
Тело мужчины обнаружили в субботу, 29 мая. Об этом сообщает местное издание Район.Рожище.
"В селе Витониж Доросинивской общины участник АТО Алексей Малоголовец покончил с собой", - говорится в сообщении.
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Алексей Малоголовец 1975 года проходил службу в АТО в 2014 году вблизи Лисичанска.
На Донбассе от пули снайпера погиб военный родом из Хмельницкой Максим Полевой. Военный погиб вблизи поселка Новотошковское на Луганщине.
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