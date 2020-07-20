Ветеран АТО показал ожесточенные бои на окраинах Донецкого аэропорта

Бывший боец ​​снял фильм о боях за Донецкий аэропорт. Фото: armyinform.com.ua

В Украине презентовали вторую часть военно-документального фильма "93: Бой за Украину".

Как рассказал АрмияInform автор фильма, бывший боец ​​93-й ОМБР Вадим Вейди, кинолента рассказывает об истории боев 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ в 2014-2016 годах в окрестностях Донецкого аэропорта.

По его словам, "93: Бой за Украину" - это трилогия, которая рассказывает о победах, поражениях, героизме и самопожертвовании украинских военных во время российской агрессии на Донбассе.

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Первая часть повествует о начале войны, мобилизации, формировании военных батальонов, а также о том, как первая батальонная тактическая группа вышла на Луганщину для прикрытия государственной границы и о продвижении украинских военных по Донецкой области при освобождении первых городов от агрессора.

Во второй части речь идет об активной фазе войны - боях в пригороде Донецка, обороне Донецкого аэропорта и близлежащих населенных пунктов.

Третья часть рассказывает об истории 3-го батальона 93-й бригады и 20-го батальона территориальной обороны, освобождении Красногоровки и Марьинки в Донецкой области, удержании позиций в Песках, Авдеевке и других населенных пунктах.

Финансирование первой части фильма осуществлялось за счет неравнодушных людей. Вторую сняли при поддержке Днепропетровского областного союза ветеранов АТО. Финансирование для работы над третьей частью еще идет. Допремьерные показы второй части военно-документального фильма "93: Бой за Украину" уже состоялись в Запорожье, а также Каменском и Вольнянске на Днепропетровщине. 25 июля посмотреть фильм можно будет в Киеве, 29-го - в Кривом Роге. Всеукраинская премьера состоится на телеканале "Суспильне" в августе.