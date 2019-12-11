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среда, 11 декабря 2019 12:36

Ветеран АТО погиб в ДТП

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Ветеран АТО погиб в ДТП
Юрий Яцен, ветеран АТО погиб в ДТП. ФОТО: apostrophe.ua

Во вторник, 10 декабря, в ДТП погиб ветеран АТО, бывший боец ​​батальона спецназначения "Чернигов", военный кинолог Юрий Яцен. Об этом пишет Цензор.НЕТ.

Яцен родился в селе Рогозки Сновского района. Был кинологом после войны. С женой жили на Черниговщине. Несколько ротаций Юрий Яцен был в горячих точках и получил тяжелые ранения.

"Принимал участие в спецоперации по задержанию" медового террориста "- 64-летнего жителя Луганщины, который в январе 2015 года принес на блокпост украинских военных в Станице Луганской банка с медом и взрывчаткой внутри. Тогда погиб один военнослужащий, трое получили ранения", - говорится в сообщении.

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"Песчанка" пытался повторить теракт, но его задержали и в итоге приговорили к 15 годам лишения свободы.

9 декабря около 22:00 на неизвестном взрывном устройстве вблизи Золотого Луганской области подорвались трое военнослужащих.

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