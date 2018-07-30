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понедельник, 30 июля 2018 11:10

Вертолетчики тренировались отражать российский десант

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Вертолетчики тренировались отражать российский десант
Тренировка военных вертолетов Ми-8 (на фото) и Ми-24 на Азовском побережье возле Мариуполя / стопкадр

На прошлой неделе вблизи Мариуполя в течение двух дней проходили тренировочные полеты армейской авиации.

Авиационные наводчики наводили на морские цели боевые и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, сообщили в штабе Объединенных сил.

"В Объединенных силах уделяется значительное внимание обороне Азовского побережья по недопущению высадки вражеского морского десанта. Действия сухопутной группировки будут поддержаны всеми силами и средствами, необходимыми для предотвращения вторжения с моря", - говорится в сообщении.

Тренировка боевых вертолетов с целью повышения готовности к отражению нападения проводились по приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева среди подразделений, задействованных в обороне Азовского побережья.

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"Проведенное мероприятие показало - авиационные наводчики готовы к боевому наведению авиации на морские цели и во взаимодействии с экипажами вертолетов обеспечат точную стрельбу по противнику", - добавляют в ООС.

Минобороны приняло решение о повышении денежного обеспечения армейцам с 1 октября 2018 и обратилось к правительству с целью увеличения финансирования из бюджета в сумме 4,5 млрд грн. Соответствующее письмо за подписью главы МОУ направлено премьер-министру Владимиру Гройсману.

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