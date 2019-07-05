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пятница, 05 июля 2019 11:31

Вернули украинские земли

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Вернули украинские земли

5 лет назад силы Нацгвардии вошли в захваченные пророссийскими вооруженными формированиями Славянск и Краматорск.

Gazeta.ua вспоминает, как это было

Жестокие бои за эти стратегически важные пункты продолжались с 12 апреля.

Во время боев за город россияне использовали тактику "живого щита". Боевики подло отстреливались из жилых районов городов из самоходной зенитной установки "Нона". Тогдашний лидер террористов Игорь Гиркин только через 5 лет после своего бегства из города рассказал об этом.

"Как мне говорили украинские военные: что же вы, как трусы, сидите. Выходите в поле, а не прикрывайтесь мирными жителями. Но, извините, выйти в поле для того, чтобы нас уничтожили... Я не Дон Кихот Ламанчский, чтобы и самому погибнуть, и людей положить практически ни за что ", - сказал он в одном из интервью.

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3 июля бойцы АТО заблокировали город Николаевку и уничтожили 6 опорных пунктов боевиков и склады бойоприпасив в Николаевке и в районе Семеновка города Славянска. Вместе с этим защитники Украины вышли к дороге, соединявшей Харьков и Довжанский.

"Краматорск и Славянск - это был своеобразный плацдарм для двух сторон. Для коллаборационистов и русских - плацдарм для наступления на Харьков, Днипро и Запорожье. Для нас - это плацдарм для освобождения наших территорий", - сказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

В тот год он 45 дней оборонял Краматорский аэродром. Под его командованием уничтожили много оккупантов без потерь среди нацгвардейцев. Но, несмотря на то, что он неоднократно предупреждал командование о планах боевиков бежать из города, операции по задержанию не осуществили. Таким образом состоялся безнаказанный переход Гиркина в оккупированную Горловку.

4 июля 2014-го силы АТО освободили Николаевку и взяли в плен более 50 российских боевиков.

Бои за город начались в ночь на 5 июля. Под натиском украинцев враг покинул город.

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5 июля 2014-го в 13:00 над городами вновь подняли украинский флаг.

За период оккупации боевики терроризировали местное население.

19 апреля в реке Казенный Торец рыбаки выловили страшный улов - тела местного депутата Владимира Рыбака и студента КПИ, участника Революции достоинства Юрия Поправки. У обоих погибших были следы пыток и вспороты животы.

Впоследствии с идентичными следами пыток в реке нашли еще одно тело. Погибшим оказался евромайдановец Юрий Дяковский.

18 мая боевики убили 68-летнего местного фермера за то, что он будто бы помогал украинской армии.

8 июня террористы ворвались в евангельскую церковь и схватили диаконов. Их убили 9 июня.

За период оккупации города боевики захватывали украинских и иностранных журналистов. Всех пленных держали в подвале захваченного здания СБУ.

21 апреля "на подвал" попали работники миссии ОБСЕ. Их держали несколько дней с завязанными руками и глазами, пока представитель президента России Владимира Путина не передал террористам команду "отпустить".

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков надеется, что войска разведут на всей территории Донбасса.

Считает, что отводом украинских войск можно будет достичь начала реализации Минских соглашений.

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Дата
05
июля

Вернули украинские земли

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