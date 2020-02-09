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воскресенье, 09 февраля 2020 18:07

Вернул к жизни более 400 человек - будут хоронить украинского добровольца-парамедика Игоря Надолька

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Вернул к жизни более 400 человек - будут хоронить украинского добровольца-парамедика Игоря Надолька
Украинского военного парамедика Игоря Надолько похоронят на аллее Героев вМариуполе Фото: julia.paevska

10 февраля на Мариупольском кладбище пройдут похороны украинского военного парамедика Игоря Надолько.

О смерти Надолька сообщила командир подразделения "Ангелы Тайры" Юлия Паевская на своей странице в Facebook.

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"Игорь служил в 129 орб, из 131 орб (после переформатирования в 2015) перешел в 28 бригаду 18-й отдельный мотопехотной бат, где служил до апреля 2017. Четыре контузии. Последние два года доброволец-парамедик в составе "Ангелов Тайры". Был волонтером в "Самообороне Мариуполя", отличный инструктор такмеда", - написала Паевская.

За два года службы в Ангелах Надолько оказал первую помощь и вернул к жизни более 400 человек: гражданских и военных.

Прощание с погибшим Игорем Надолькою состоится в 10:00 по адресу: Мариуполь, Запорожское шоссе, 1. Похоронят героя в 11:00 на аллее Героев на Мариупольском кладбище.

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