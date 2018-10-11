Верните нам 2013-й : ДНР оказалась на пороге "взрыва"

Даже сторонники "русского мира" в Донецке теперь хотят жить, как до войны и жалуются на произвол террористов. Фото из открытых источников

ДНР оказалась на пороге "революции".

Недовольство властью растет каждый день даже среди сторонников "русского мира", написал журналист Денис Казанский в Twitter.

"Когда мы начнем жить хотя бы так, как 2013-го? 5-й год не получаем ничего, кроме обещаний. Суды не открылись. Социальные вопросы не решаются. Зато всех зовут на выборы. А кого выбирать?" - пишет в одной из соцсетей местная жительница Марина

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"Когда хотели отделиться от Украины, чтобы "не кормить западенщину", но что-то пошло не так", - прокомментировал сообщение Казанский.

На оккупированной Донетчине вдвое поднимают цены на хлеб. Теперь он будет недоступен для безработных и пенсионеров.