Венецианская комиссия рассмотрит законопроект о деоккупации Донбасса

Законопроект о деоккупации Донбасса направили в Венецианскую комиссию. Фото: Укринформ

Украина направила Венецианской комиссии законопроект о переходном периоде на Донбассе.

"Комиссия получила наш запрос, о чем и сообщила на своем сайте. Ожидается, что эксперты подготовят проект выводов, который будет утвержден на следующей пленарной сессии Венецианской комиссии в октябре 2021", - сообщил вице-премьер Алексей Резников, информирует пресс-служба Минреинтеграции.

Предложенный Министерством реинтеграции документ призван обеспечить деоккупации и безопасную реинтеграцию оккупированного Донбасса.

"Наш законопроект является первым из пакета законодательных инициатив, которые имеют целью обеспечить деоккупацию и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины и наших граждан, которые сейчас вынужденно проживают во временной оккупации", - пояснил вице-премьер.

Законопроект предлагает распределить урегулирование на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит государству определить определенный алгоритм действий во время реинтеграции.

Документ предлагает:

ввести элементы переходной юстиции;

очертить основы восстановления правосудия на деоккупированных территориях;

установить институт конвалидации правомочий;

создать предпосылки для формирования кадровых резервов госслужащих и правоохранителей на деоккупированных территориях;

определить особенности монетарной политики во время переходного периода.

В документе предусматривается определение единой терминологии относительно оккупированных территорий и деоккупации.

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В Трехсторонней контактной группе призвали удалить украинцев, которые представляют оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), с переговоров.