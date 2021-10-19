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вторник, 19 октября 2021 13:23

"Венецианка" предлагает изменить законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму

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&quot;Венецианка&quot; предлагает изменить законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму
"Венецианка" также предоставила ряд рекомендаций по усовершенствованию отдельных положений законопроекта. Фото: Reuters

Венецианская комиссия в заключении по законопроекту "Об основах государственной политики переходного периода" на Донбассе и в Крыму предлагает внести в документ ряд изменений.

Документ общий и размытый, а выполнение закона будет зависеть от имплементированных актов, говорится в заключении комиссии, передает "Европейская правда". Отмена ряда нормативно-правовых актов, как это предусмотрено действующим проектом закона, создаст в стране правовой вакуум.

"Проект закона в значительной мере основан на принципах международного права, но такие значения как "переходный период" в нем имеют более узкое понятие, чем в международном праве. Украина не может изменить базовые положения международного права по вопросам вооруженных конфликтов. Такие положения следует либо убрать из проекта, либо четко указать, что они отражают только украинское прочтение международного права", — сказано в документе.

"Венецианка" также предоставила ряд рекомендаций по усовершенствованию отдельных положений законопроекта, из которых выделила пять важнейших блоков.

Комиссия предлагает привести в соответствие с международным правом положение об ответственности за уголовные преступления во время оккупации и пересмотреть дифференцированное отношение к различным категориям преступников. Закон должен касаться всех преступлений во время оккупации, а не только совершенных определенными субъектами конфликта.

Также предлагается сузить и уточнить положение о люстрации в соответствии с международными стандартами.

Предлагается четко сформулировать положения конвалидации выданных оккупантами документов и пересмотреть ограничительный подход в признании сертификатов, степеней и званий, выданных на оккупированных территориях.

Комиссия также рекомендует отразить в законопроекте особый конституционный статус АР Крым и Севастополя.

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В августе Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект "Об основах государственной политики переходного периода". В нем говорится о том, что на оккупированных территориях не может быть никаких выборов.

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