"Веет мертвечиной" - показали донецкий стадион

В сети выложили фотографию стадиона "Шахтер".
Снимок, на котором видно опустевшие трибуны, что поцвилы папоротником и другими растениями, изложил в Twitter Виталий Барабаненко.
"Донецк. Стадион" Шахтер ". Лучшая реклама" русского мира ", - подписано фото.
"Мертвечиной веет от России", "Повсюду цветет папоротник. Ждем чудес", - ответили в комментариях.
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