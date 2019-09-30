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понедельник, 30 сентября 2019 18:30

"Веет мертвечиной" - показали донецкий стадион

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В сети выложили фотографию стадиона "Шахтер".

Снимок, на котором видно опустевшие трибуны, что поцвилы папоротником и другими растениями, изложил в Twitter Виталий Барабаненко.

"Донецк. Стадион" Шахтер ". Лучшая реклама" русского мира ", - подписано фото.

"Мертвечиной веет от России", "Повсюду цветет папоротник. Ждем чудес", - ответили в комментариях.

Автор: Скриншот
  Выглядит довольно мрачно
Выглядит довольно мрачно

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Некоторые сравнили здание с домами в Абхазии, которую тоже аннексировала РФ.

Пятеро детей получили осколочные ранения разной степени тяжести в результате взрыва гранаты, которую они нашли в лесополосе возле населенного пункта на оккупированной территории Луганской области.

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Дата
30
сентября

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