"Веет мертвечиной" - показали донецкий стадион

В сети выложили фотографию стадиона "Шахтер".

Снимок, на котором видно опустевшие трибуны, что поцвилы папоротником и другими растениями, изложил в Twitter Виталий Барабаненко.

"Донецк. Стадион" Шахтер ". Лучшая реклама" русского мира ", - подписано фото.

"Мертвечиной веет от России", "Повсюду цветет папоротник. Ждем чудес", - ответили в комментариях.

Автор: Скриншот Выглядит довольно мрачно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики увеличили комендантский час

Некоторые сравнили здание с домами в Абхазии, которую тоже аннексировала РФ.

Пятеро детей получили осколочные ранения разной степени тяжести в результате взрыва гранаты, которую они нашли в лесополосе возле населенного пункта на оккупированной территории Луганской области.