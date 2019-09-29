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воскресенье, 29 сентября 2019 03:16

Под Луганском от взрыва гранаты пострадали пять детей

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Под Луганском от взрыва гранаты пострадали пять детей
От взрыва гранаты пострадали пять детей. Фото: РБК

Пятеро детей получили осколочные ранения разной степени тяжести в результате взрыва гранаты, которую они нашли в лесополосе возле населенного пункта на оккупированной территории Луганской области.

ЧП произошло в субботу, 28 сентября, возле поселка Красная Заря Перевальского района под Луганском, сообщили паблики оккупантов.

Дети обнаружили в лесу тайник с боеприпасами, и случайно взорвали одну из найденных гранат. Пострадали все пятеро "исследователей" в возрасте от семи до 13 лет. На данный момент они госпитализированы.

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Перевальский район Луганщины был оккупирован еще весной 2014 года бандой так называемого "атамана Всевеликого войска Донского" гражданина РФ Николая Козицына и российской регулярной армией.

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