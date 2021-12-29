"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян

Международный эксперт Александр Сушко говорит, что возможное нападение России – экзистенциальный вызов для Украины в 2022 году / Сергей Старостенко, Gazeta.ua

Демонстративность наращивания российских войск возле украинских границ свидетельствует, что Россия скорее блефует, чем готовится напасть. Однако неприемлемые ультиматумы Кремля могут быть одновременно оправданием возможной агрессии против Украины. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал международный эксперт Александр Сушко.

"Действия Путина в значительной степени демонстративны. Возможно, надеется на дипломатический эффект от маневров. При подготовке эффективного наступления важна внезапность. Ее нет. Напротив, мы видим показательные действия. Это может свидетельствовать о том, что Кремль использует войско как средство давления. Однако инициативы, которые Кремль направил в Вашингтон, отдаляют от решения. То, что там написано, и как их слили в масс-медиа, свидетельствует, что Москва не рассчитывает достичь дипломатического результата. Большинство предложений по определению неприемлемы. Поэтому анализ ситуации вокруг проектов договоров, предложенных Россией, не позволяет быть легкомысленным. Теперь Москве некуда отступать. Если выдвинули ультиматум Западу и его невозможно выполнить, то Кремль сам создал условия, в которых вынужден будет реагировать на неизбежный провал переговоров", - говорит эксперт.

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Кремль, по мнению эксперта, выдвинул такие неприемлемые документы и сливал их, чтобы создать информационный шум, развязывающий руки.

"Мол, смотрите, мы вышли с мирными предложениями и даже их не скрываем. Россияне могут использовать войну, чтобы поставить Украину и западных партнеров перед необходимостью идти на неприемлемые политические уступки. В этом наибольший риск эскалации. Россияне могут использовать войну как инструмент, который усилит их переговорные позиции и поставит Украину и западных партнеров перед необходимостью идти на неприемлемые политические уступки, которые могут разрушить украинское государство. В первую очередь это касается вмонтирования марионеточных режимов ЛНР/ДНР в ее политическое тело", - объясняет Александр Сушко.

США и союзники проведут многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины 10-13 января.