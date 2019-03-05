Вампиры : в ОРДЛО жителей заставляют сдавать кровь для боевиков

Для лечения своих раненых боевики с ОРДЛО заставляют местных сдавать кровь. Фото: bahmut.com.ua

На оккупированных территориях Донбасса начали пополнять запасы крови.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Чтобы пополнить запасы, которые используют преимущественно для переливания раненым террористам, привлекают российских военных, и в принудительном порядке местных жителей.

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"В течение прошлой недели для сдачи донорской крови было привлечено военнослужащих российских оккупационных войск и, в принудительном порядке, работников так называемых государственных учреждений и студентов учебных заведений", - говорится в сообщении.

Для президента России Владимира Путина серьезной проблемой стало возвращение на оккупированный Донбасс бывших террористов. которые командовали оккупацией Донбасса в 2014 году. Они привыкли к полному отсутствию закона заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Грымчак.