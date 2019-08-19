В зоне ООС задержали женщину-боевика

Задержанная женщина фигурирует в базе данных полицейских как лицо, причастное к причастен к деятельности боевиков. ФОТО: rbc.ua

Во время профилактических и розыскных работ в городе Счастье Луганской области сотрудники Нацполиции из состава Объединенных сил задержали женщину, причастную к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС на своей официальной странице в Facebook.

Также правоохранители задержали и доставили в суд 41-летнего мужчину, который находился в розыске. Кроме того, изъяли устройство для отстрела метательных снарядов и задокументировали факт хранения наркотиков. Всего составили 18 протоколов об административных правонарушениях.

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ВСУ показали, как будут "зачищать" врага. Сделали это в рамках тренировок Combined Resolve 12, которые проходят на базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности 7-й армии Cухопутних войск Вооруженных Сил США в Европе, в немецком городе Хоенфельс. Фото и видео с учений предоставила 93-я ОМБр "Холодный Яр".