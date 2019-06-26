В зоне ООС усилились обстрелы: есть раненые

Боевики усилили обстрелы на Донбассе. Фото: РБК

От начала суток 25 июня боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе.

Трое украинских военнослужащих получили ранения, еще один — боевую травму, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Лебединское боевики применили ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Возле Авдеевки позиции украинских военных были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевики обстреливали из автоматического гранатомета окраины Марьинки, из миномета 82 мм — опорные пункты возле Водяного, из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета — район Новотроицкого.

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Боевики также обстреляли защитников Шумов из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Позиции Объединенных сил возле Южного попали под обстрел из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

По окрестностям Крымского открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

Напомним, в течение 24 июня и утра 25 июня боевики 44 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего двое военных получили ранения, а еще двое — боевые травмирования.