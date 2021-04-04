В зоне ООС погиб военный

Волынская ОГА заявила о гибели бойца на Донбассе. Фото: Facebook

В воскресенье во время прохождения службы в зоне ООС погиб младший сержант Андрей Горлатый.

Об этом сообщает Волынская ОГА

"К сожалению, за последние 2 дня во время прохождения службы погибли 2 бойца, родом из Волыни.

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Сергей Александрович Сулима, 1980 г.р. - военнослужащий погиб 3 апреля. Родом из г. Луцьк. Последние годы проживал на Ивано-Франковщине, оттуда и пошел на контракт. Не женат.

Андрей Васильевич Горлатый, 1976 г.р. - младший сержант, ст.механик-водитель погиб 4 апреля. До призыва на контракт в января 2018 года проживал в г. Луцк. Разведен, растут два сына Максим и Павел", - говорится в сообщении.

Хоронить бойцов будут на Волыни, однако дата прибытия тел пока не известна.

Вблизи поселка Шумы в Донбассе российские войска обстреляли из минометов украинские позиции. Из-за обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, среди них 27-летний Максим Абрамович из поселка Дубровица Ровенской области.