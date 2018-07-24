В зоне ООС "грузом-200" стала диверсионная группа боевиков и "инженеры"

На Донбассе боевики ликвидировали свою ДРГ. Фото: "Техносотня"

На Донбассе группа российских наемников-боевиков подорвалась на собственных минах.

Из-за хаотического минирования местности и отсутствия взаимодействия между подразделениями оккупантов, самоликвидировалась ДРГ. О смерти террористов сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

"В частности, 23 июля, во время попытки выхода за линию соприкосновения, на собственном минном поле подорвались диверсионно-разведывательная группа противника и "военнослужащие" инженерно-саперного подразделения, которые должны были обеспечить ее проход", - говорится в сообщении.

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Несмотря на это, оккупационные войска продолжают совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций на Донбассе и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения. В том числе с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин.

Украинской армии на Донбассе действовать стало значительно легче, однако говорить о продвижении сил ООС вперед еще рано. Руководство украинских силовых ведомств заявляет о готовности к активизации действий на Донбассе.