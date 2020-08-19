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среда, 19 августа 2020 08:08

В зоне ООС было тихо, а через линию разграничения везли большую сумму наличноси

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В зоне ООС было тихо, а через линию разграничения везли большую сумму наличноси
В течение суток в зоне ООС обстрелов не зафиксировали. Фото: facebook.com/pressjfo.news

18 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны, сообщили в утренней сводке в пресс-службу командования ООС.

С начала текущих суток, 19 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины в районе проведения ООС надлежаще исполняют свои задачи и другие составляющие сил обороны.

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"Сотрудниками ДФС из состава Объединенных сил в ходе осмотра транспортного средства, который двигался через линию разграничения КПВВ" Новотроицкое ", после детального осмотра вещей, находившихся в транспортном средстве, выявлено средства в сумме 200 000 гривен. Составлен протокол об административном правонарушении, а деньги изъяты и переданы на хранение ", - сообщила пресс-секретарь командования ООС Ярослава Зорина.

В этот же день в Луганской области установлен факт приобретения, перевозки и хранения с целью реализации через розничную сеть фальсифицированных алкогольных напитков общим объемом 500 л и стоимостью 100 тыс. Грн. Алкоголь изъяли, его последующую судьбу определит суд.

В течение суток 17 августа в районе проведения операции Объединенных сил было в основном спокойно. Однако, вблизи Водяного в послеобеденное время зафиксировали огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из подствольного гранатомета. Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни украинским воинам, поэтому они оружие в ответ не применяли.

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Дата
19
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