Оккупанты дважды за сутки нарушили договоренности

17 августа враг 2 раза нарушил договоренности ТКГ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было в основном спокойно. Однако, зафиксировали гранатометный выстрел со стороны российских наемников и инженерные работы на их позициях.

Об этом в говорится в утренней сводке пресс-службы Штаба ООС.

"17 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Наши военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - рассказала пресс-секретарь командования объединенных сил Ярослава Зорина.

Однако, вблизи Водяного в послеобеденное время зафиксировали огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из подствольного гранатомета. Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни украинским воинам, поэтому они оружие в ответ не применяли.

Также, за минувшие сутки продолжили выявлять факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку Водяного по направлению временно оккупированной Ужовка.

Всего за прошлые сутки украинские военнослужащие задокументировали 2 нарушения врагом договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

С начала текущих суток, 18 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Накануне в зоне проведения операции Объединенных сил обстрелов не было. Однако, российские наемники укрепляли позиции, нарушив условия договоренностей о режиме тишины. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного.