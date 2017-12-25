В зоне АТО ликвидировали террориста-наемника из Крыма

44-летний боевик из Севастополя. Фото: Информационное сопротивление

В зоне проведения АТО на Донбассе ликвидировали боевика-наемника из оккупированного Севастополя.

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

"Накануне Рождества, в районе проведения АТО был убит террорист Дмитрий Викторович Грозь, 1973 года рождения. Приехал воевать на Донбасс, где и был ликвидирован 23 декабря 2017", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что боевик был родом из оккупированного Севастополя.

"Третья сила" ликвидировала в районе Светлодарской дуги 5 террористов ДНР, пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мисягин.