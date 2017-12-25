В зоне АТО ликвидировали террориста-наемника из Крыма

 
Ексклюзивы
1/5
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 4545
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 270
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 495
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4312
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 729
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1638
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
37 Просмотров: 6507
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Просмотров: 2403
Финансист рассказал, что делать с государственными банками
Финансист рассказал, что делать с государственными банками
Просмотров: 468
Шутки Кличко о снеге и политика в выступлении жены Порошенко - как зажигали главную елку
Шутки Кличко о снеге и политика в выступлении жены Порошенко - как зажигали главную елку
Просмотров: 2520
Фото
Все фото
4
8
3
5
21
Военные показали фото уничтоженного войной поселка Пески
Военные показали фото уничтоженного войной поселка Пески
В сеть выложили фото открытия новогодней елки в ЛДНР
В сеть выложили фото открытия новогодней елки в ЛДНР
Показали, во что превратилась Ясиноватая после ночных обстрелов
Показали, во что превратилась Ясиноватая после ночных обстрелов
Палачи чтят палачей - в Донецке открыли памятник чекистам
Палачи чтят палачей - в Донецке открыли памятник чекистам
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Видео
Все видео
Показали, как восстанавливают Новолуганское после обстрела
Показали, как восстанавливают Новолуганское после обстрела
Волонтеры создали сюрреалистический календарь для помощи ВСУ
Волонтеры создали сюрреалистический календарь для помощи ВСУ
"Кровь по лицу льется" - показали последствия обстрела Новолуганского (ВИДЕО)
"Кровь по лицу льется" - показали последствия обстрела Новолуганского (ВИДЕО)
СБУ разоблачила трех российских агитаторов в сети
СБУ разоблачила трех российских агитаторов в сети
Появились подробности мощной атаки оккупантов на Светлодарской дуге
Появились подробности мощной атаки оккупантов на Светлодарской дуге
Интервью
1/5
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 252
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1638
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
37 Просмотров: 6507
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 216
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Просмотров: 396
Колонка
24 декабря 2017
Просмотров: 1782
Родина кумів
— Через свого чоловіка починаю потроху ненавидіти родину нашого кума, — скаржиться Оксана. — Постійно ставить їх мені у ...
понедельник, 25 декабря 2017 15:32

В зоне АТО ликвидировали террориста-наемника из Крыма

2 Комментировать
В зоне АТО ликвидировали террориста-наемника из Крыма
44-летний боевик из Севастополя. Фото: Информационное сопротивление

В зоне проведения АТО на Донбассе ликвидировали боевика-наемника из оккупированного Севастополя.

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

"Накануне Рождества, в районе проведения АТО был убит террорист Дмитрий Викторович Грозь, 1973 года рождения. Приехал воевать на Донбасс, где и был ликвидирован 23 декабря 2017", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики ликвидировали руководителя "Оплота"

Отмечается, что боевик был родом из оккупированного Севастополя.

"Третья сила" ликвидировала в районе Светлодарской дуги 5 террористов ДНР, пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мисягин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В зоне АТО ликвидировали террориста-наемника из Крыма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
декабря

СССР ввел свои первые войска в Афганистан

Сыграли первый хоккейный матч

"Табачника на нары" - украинские студенты на улицах требовали отставки министра

Впервые Рождество 25 декабря отметили в Риме

Самое читаемое
Гигантские собаки, которые вдвое больше своих хозяев
Гигантские собаки, которые вдвое больше своих хозяев
11
 Просмотров: 40864
Визажист показала впечатляющую силу магии макияжа
Визажист показала впечатляющую силу магии макияжа
22
 Просмотров: 40569
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
19
 Просмотров: 25913
Показали самый роскошный самолет в мире: интересные фото
Показали самый роскошный самолет в мире: интересные фото
9
 Просмотров: 21306
Саакашвили в образе Тириона Ланнистера, Тимошенко вместо Серсеей - сделалиполитический календарь на 2018
Саакашвили в образе Тириона Ланнистера, Тимошенко вместо Серсеей - сделалиполитический календарь на 2018
12
 Просмотров: 16806
Больше всего комментируют
63
Появились фото нового этапа строительство Керченского моста
15
Московскому патриарху Кириллу установят бронзовый памятник высотой 4 метра
7
Россия потеряла паромную переправу с Крымом
6
Розыскной циркуляр РФ по Яценюку необоснованный - Интерпол
4
Патриарх УГКЦ: Верю в то, что христиане Рождество и Пасху будут праздновать вместе
Голосов: 16872
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть