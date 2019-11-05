В Золотом боевики подстрелили 16-летнего парня

Кроме хирургического вмешательства парню оказывали также психологическую помощь. Фото: из открытых источников

В населенном пункте Золотое-5 на неподконтрольной Украине территории 16-летний парень получил ранение из стрелкового оружия перед кафе.

Происшествие произошло 21 сентября, но известно о нем стало только сейчас, сообщается в отчете ОБСЕ.

"Парень получил ранения из стрелкового оружия. Его доставили в больницу оккупированного Первомайска. Констатировали ранения ребер, провели операцию. Также парню также оказывали психологическую помощь", - говорится в отчете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В районе Золотого началось разминирование

Правдивость того, что произошло, подтвердила мать парня и 5 соседей. По их словам, парень получил ранение перед кофейней на улице Войкова в результате огня из стрелкового оружия после торжеств по случаю Дня села.

Завершилось разведение сил и средств с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.