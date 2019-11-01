Разведение в Золотом закончилось

В пресс-центре ООС сообщили о завершении разведения в Золотом. Фото: УНИАН

Завершилось разведения сил и средств с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской обл.

"Представители СММ ОБСЕ, в том числе с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий", - сообщили в пресс-службе ООС.

В случае угрозы жизни или здоровью, захвата территорий или проникновения вражеских разведчиков и диверсантов бойцы ВСУ дадут адекватный ответ.

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Всего за сутки вооруженные формирования РФ и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Разведение в Петровском перенесут из-за обстрелов, совершивших россияне 30 октября.