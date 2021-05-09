В ВСУ назвали количество больных коронавирусом

В ВСУ болеет около тысячи человек. Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили 10 случаев инфицирования коронавирусом.

В общем болеет 927 человек. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

На изоляции в том числе самоизоляции находится 196 человек.

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Всего за время пандемии выздоровели 23 893 лица, летальных случаев - 85.

Кроме того, с начала прививочной кампании в ВСУ 49 831 человек получил 1 дозу вакцины. Из них 3237 военные медики.

По состоянию на 9 мая в Украине от Covid-19 вакцинировали 862 641 человека. Из них получили 1 дозу - 862 639 человек, завершили вакцинацию - 446.