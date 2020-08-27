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четверг, 27 августа 2020 01:35

В Верховной Раде создадут рабочую группу для возвращения мира на Донбассе

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В Верховной Раде создадут рабочую группу для возвращения мира на Донбассе
В ВРУ будет комиссия по Донбассу. Фото: РБК

В Верховной Раде создадут специальную рабочую группу. Ее задачей будет работа над законами, направленными на установление мира на всей территории Украины.

Решение о создании группы приняли на заседании парламентского комитета по вопросам государственной власти, сообщил заместитель главы комитета и нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, пишет Интерфакс-Украина.

Мы договорились с первым президентом Украины, вместе с Кабинетом Министров, Офисом Президента, народными депутатами создать внутри парламента такую ​​рабочую группу, - заявил Качура.

Качура отметил, что одной из задач специальной группы станет анализ возможных решений в соответствии с письмом, которое глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук направил в Верховную Раду. Кроме того, группа будет нарабатывать специальные законы, которые будут касаться вопроса мира.

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Леонид Кравчук направил обращение в Верховную Раду. В нем глава украинской делегации в ТКГ просит об изменении постановления о местных выборах в октябре 2020 года. По мнению Кравчука, процесс должен состояться в соответствии с минских договоренностей.

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