В Украину приедет новый глава ОБСЕ

Визит запланирован на 19 января. Фото: censor.net

В Украину приедет глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рама.

Рама пробудет в Украине с 19 по 21 января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"20 января планируется встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с действующим председателем ОБСЕ Эди Рамой", - сказанно в сообщении.

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1 января 2020-го Албания возглавила ОБСЕ, ее главой стал Эди Рама. Представители страны заявили, что вопрос Украины для них будет одним из приоритетных.