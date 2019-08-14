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среда, 14 августа 2019 18:30

В Украине раздали ордена лохматым "бойцам"

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12 собакам и их хозяевами, защищавших украинскую землю на Львовском кинологическом фестивале вручили ордена "За службу Украине".

На мероприятии присутствовали также и кинологические группы военных частей 4114 и 3002 Национальной гвардии Украины, сообщает АрмияInform.

На фестивале показали, что лохматые бойцы и их хозяева рядом даже после войны.

Один из хвостатых военнослужащих это пес Чупакабра. Он настоящий герой, спас под завалами в Марьинке 27 украинцев и даже получил осколочное ранение.

Автор: АрмияInform
  Пес Айдар помогал выявлять оружие и обезвредить вражеских ДРГ на Станице Луганской
Пес Айдар помогал выявлять оружие и обезвредить вражеских ДРГ на Станице Луганской

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У пса Айдара была более опасная миссия - он помогал искать диверсантов на блокпосту вблизи Станицы Луганской.

Кинологи рассказали, что привлечение собак на блокпостах значительно улучшает шансы украинских военнослужащих на удачные выполнения боевых задач. Иногда спасает их жизни, поскольку животные лучше чувствуют запах оружия и слышат артобстрелы.

"Собаки охраняют важные государственные объекты и позиции, четко определяя приближение незваных гостей. С их помощью спасают людей из-под завалов домов", - добавили владельцы животных.

- Сейчас в нашем реестре 31 пес различных пород. Владельцы пишут заявления и получают членский билет кинологического союза Украины. Стоит 200 гривен, - говорит 47-летний Юрий Пчелкин. С 1993-го возглавляет Гайсинское отделения Кинологического союза на ул. Шевченко, 20А.

Местные кинологи тренируют собак еженедельно в центральном парке.

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Дата
14
августа

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