В Украине отмечают День военной разведки

7 сентября в Украине - День военной разведки. Фото: acc.cv

В Украине 7 сентября отмечают День военной разведки.

"Героизм отвага, и самопожертвование разведчиков на всех этапах нашей борьбы с врагом навсегда останутся в сердцах украинцев. Вечная память и благодарность погибшим и слава живым защитникам Украины", - об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Начальник Генштаба Руслан Хомчак также поздравил офицеров и рядовых бойцов украинской разведки с профессиональным праздником.

"За годы противостояния вооруженной агрессии Российской Федерации воины-разведчики ежедневно демонстрируют высокий профессионализм и продолжают наращивать свои способности в общей системе защиты национальных интересов нашего государства. Значение добытой разведывательной информации, особенно в условиях гибридной войны, трудно переоценить, ведь от ваших профессиональных и оперативных действий зависят качество планирования и практическая реализация поставленных перед Вооруженными Силами Украины задач ", - подчеркнул он.

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"Убежден, что сильные духом, закаленные войной разведчики, полны большой жаждой победы и местью врагу за потерю своих боевых побратимов, и в дальнейшем будут героически защищать территориальную целостность нашей Родины", - подчеркнул Хомчак.

В субботу, 7 сентября, начался обмен заключенными между Украиной и Россией. У военного терминала аэропорта "Борисполь" несколько десятков журналистов и активистов ожидают украинских политзаключенных и военнопленных моряков. Самолет с ними уже приземлился.



