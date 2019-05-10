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воскресенье, 12 мая 2019 18:30

В Украине открыли школу танкистов
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На базе 169-го учебного центра Сухопутных войск "Десна" на Черниговщине начали тренировать танкистов по новым стандартам.

Для этого открыли подразделение и назвали его "Школа танкистов", пишет Минобороны.

На обучение в "школу" отправляют военных со всех уголков Украины.

"Основной задачей школы танкистов является мотивация карьерного роста среди воинов-танкистов, совершенствование практических навыков и лидерских качеств и прежде всего - профессиональная обученность каждого члена танкового экипажа с учетом опыта АТО / ООС", -сообщил начальник школы танкистов 169 учебного центра Сергей Избаш.

На Черниговщине открыли "Школу танкистов".
Фото: Минобороны
На Черниговщине открыли "Школу танкистов".
На Черниговщине открыли "Школу танкистов".
На Черниговщине открыли "Школу танкистов".

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Готовят танкистов месяц, за это время все экипажи проходят полную переподготовку по нескольким уровням. Вместе с этим военные сдают зачеты, после которых приступают к учениям по курсу коллективной подготовки, предусматривающий выполнение сложных тактических приемов, таких как "штаны", "карусель", стрельба из-за террикона и тому подобное.

Задачи и программа для танкистов постоянно усложняется.

Ракетный катер "Прилуки" и корабль гидрографической разведки HMS ECHO H87 провели учения PASSEX в Черном море.

В ходе совместной тренировки украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО.

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