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пятница, 10 мая 2019 11:39

Украинские вертолетчики высадились на британское судно
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Ракетный катер "Прилуки" и корабль гидрографической разведки HMS ECHO H87 провели учения PASSEX в Черном море

В ходе совместной тренировки украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО, сообщают ВМС ВС Украины.

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Кроме этого, к тренировкам привлекался вертолет морской авиационной бригады. В частности, морской многоцелевой вертолет М-14 выполнял задачи по освещению надводной обстановки в районе тренировок.

"Сегодня перед нами стояла задача поднять с борта британского корабля потерпевшего. Считаю, что отработали на отлично. Особенностью работы на таком небольшом площадке то, что вертолет имеет очень близко подойти к различным надстроек и антенн корабля, и рассчитать так, чтобы ничто не задеть , а для нас, спасателей - выйти из борту вертолета, и оказать помощь является делом обычным и обыденным. Ничего удивительного", - прокомментировал инструктор-спасатель парашютно-десантной группы старший сержант Сергей Картель.

6 мая до Одесского морского порта в рамках двустороннего сотрудничества прибыло гидрографическое судно Королевских ВМС Великобритании ЕCHO.

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