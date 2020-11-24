В Украине открыли 143 уголовных производств за военные преступления

Уголовные производства открыты по фактам, где есть нарушения законов и обычаев войны, о ведении агрессивной войны, посягательстве на территориальную целостность, госизмене, создании незаконных вооруженных формирований, теракты. То есть обо всем массив преступлений, которые совершаются в условиях вооруженного конфликта. Фото: UA Rating

Украина вынесла 8 приговоров за преступления, совершенные в условиях военных конфликтов.

"Только по части уголовных производств, в которых процессуальное руководство осуществляет Департамент надзора за преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта, - то их в судах 143 и обвиняемых 148", - говорит заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью ZN.UA.

Уголовные производства открыты по фактам, где есть нарушения законов и обычаев войны, о ведении агрессивной войны, посягательстве на территориальную целостность, госизмене, создании незаконных вооруженных формирований, теракты. То есть обо всем массив преступлений, которые совершаются в условиях вооруженного конфликта.

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"С начала этого года вынесено 8 приговоров. Например, на 13 лет осужден бывший начальник разведки сектора в зоне АТО по госизмене, 2 граждан РФ на 7 и 8 лет за совершение покушения на теракт в Киеве. Также есть 2 приговора: 1-й - за жестокое обращение с военнопленными, 2-й - группе лиц за незаконное похищение людей, лишение свободы и принуждение к труду: ражданских пленных заставляли строить оборонительные укрепления. Кроме того, судом вынесен приговор за пропаганду войны ", - добавил он.

Офис генерального прокурора хочет создать 6 мобильных групп для расследования преступлений на Донбассе. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью ZN.UA "Мы находимся в постоянном поиске, как еще усовершенствовать методику расследования, активизировать ее, найти новые доказательства. Поэтому мы планируем запустить новый инструмент - мобильные группы. Предполагается, что они будут фиксировать грубые нарушения международных гуманитарных норм, прав человека, которые имели место в определенный период времени на конкретной территории. Речь идет о территории, освобожденные в 2014-м и 2015 году ", - говорит Мамедов.