В столичном госпитале умер киборг Александр Колодяжный

Автор: фото из открытых источников Александру Колодяжному было 45 лет

11 июля от тяжелых ранений, не приходя в сознание, скончался старший лейтенант, разведчик Александр Колодяжный, позывной "Кол".

Родом из Днепра.

За его жизнь боролись врачи Харькова и Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Погибшие в июне воины ООС: имена и фото

Воевал на Донбассе с 2014 года. Служил в 74-м отдельном разведывательном батальоне. Собратья называли его "совестью роты". Был в группе бойцов, которые устанавливали украинский флаг над Донецким аэропортом в дни ожесточенных боев. Вместе с батальоном прошел Марьинку, Донецкий аэропорт, Авдеевскую промзону.

Получил негосударственную награду "Народный Герой Украины" от волонтеров.

Чин погребения Александра состоится 13 июля в Днепре.

11 июля 2014-го - один из черных дней в истории Вооруженных сил Украины. Все, кто выжил в этой адской мясорубке, считают своим вторым днем ​​рождения.