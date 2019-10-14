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понедельник, 14 октября 2019 20:21

В столице открыли мемориальную доску Дмитрию Цуркану

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В столице открыли мемориальную доску Дмитрию Цуркану
Доску открыли на фасаде здания Печерского райуправления полиции. Фото: "Цензор.нет"

14 октября на фасаде здания Печерского райуправления полиции города Киева по случаю ко Дню Защитника открыли мемориальную доску Дмитрию Цуркану.

Дмитрий Цуркан родился в. Знаменке Кировоградской области. Старший следователь Печерского районного управления ГУМВД Украины, майор, старший инспектор батальона патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУМВД Украины в Киевской области, говорится в сообщении Нацполиции Киева.

Он погиб 29 августа 2014 в районе села Горбатенко Старобешевского района Донецкой области во время выхода из Иловайского котла по зеленому коридору.

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14 сентября 2014 тело было найдено поисковой группой Миссии "Эвакуация-200" и привезенно в Запорожье. Опознан товарищами и родственниками. Похоронен в Знаменке.

Наемники Российской Федерации в течение суток 7 раз нарушили режим прекращения огня.

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Дата
14
октября

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