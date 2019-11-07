В Станице Луганской завершили подготовительные работы по восстановлению моста

В Станице Луганской восстанавливают мост. Фото: Livejournal

С украинской стороны завершились подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения №1 – в районе Станицы Луганской.

"На месте продолжают работать представители ООО "Укртрансмост" и пиротехнические подразделения ГСЧС. Градостроители завершили укладку металлоконструкций и проводят их сварки. Идет обработка пролетов моста с помощью пескоструйного аппарата. Также проводится разрезание железных остатков разрушенного моста", - сообщает украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на странице ООС в Facebook.

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Сейчас на Луганщине действует только один пункт пересечения через линию разграничения - в КПВВ "Станица Луганская". Он пешеходный. Дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец.