В Станице Луганской завершилась укладка конструкций основной части моста

Фото: Facebook

3 ноября завершилось укладание конструкций основной части моста в Станице Луганской.

"Работники ООО Укртрансмист закончили укладку конструкций основной части моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская". Также ими проводились сварочные работы на металлических конструкциях моста", - говорится в сообщении Луганской ОГА.

Администрация опубликовала фото ремонтных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В окопах дети играют в прятки: чем живет прифронтовой город

Сейчас на Луганщине действует только один пункт пересечения через линию разграничения - в КПВВ "Станица Луганская". Он пешеходный. Дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец.

На КПВВ "Станица Луганская" запустили 2-й электрокар для перевозки гражданских жителей оккупированной территории на мирную часть Украины. Инициативу реализовали Гуманитарная миссия "Пролеска" при финансовой поддержке UNHCR Ukraine - Aгентство ООН по делам беженцев в Украине, пишут на странице миссии в Facebook.