В Станице Луганской завершают строительство обходного моста

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С украинской стороны завершаются подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения №1. У моста работает мостостроительная организация, пиротехнические подразделения ГСЧС и работники райавтодора.

Об этом сообщила украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Также уже смонтировали пешеходное ограждение на смонтированном 66-метровом обходном моста. Продолжаются работы по расчистке обочины от срезанных деревьев и веток. Ведется подготовка к асфальтированию участка у разлома, а также к строительству двух автобусных остановок для пассажиров перед разрушенной частью моста.

Обходной мост будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

С 15 июля 2019-го на контролируемом украинским правительством стороне ездит специализированный автобус. Он подвозит людей пожилого возраста и лиц с инвалидностью.